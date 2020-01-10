教育電視收視率偏低　6月起絕迹商營電視台

本地免費電視節目服務持牌機構，將在6月起毋須再播放教育電視節目。

教育電視將在商營電視台絕迹！通訊事務管理局宣布，決定於本學年結束(今年6月5日)後，免除本地免費電視節目服務持牌機構播放教育電視節目的要求。

根據《廣播條例》和免費電視牌照，通訊局可規定持牌機構免費播放由政府提供的教育電視節目，目前只有一個電視台須透過其英語頻道，在每個上課日由早上9時至10時播放教育電視節目。

通訊局表示，就該間電視台要求停止播放教育電視節目的事宜，徵詢商務及經濟發展局和教育局的意見，知悉公眾透過互聯網及流動應用程式收看教育電視節目的情況愈趨普遍，經免費電視播放節目的收視率持續偏低(0至0.5點)，預計透過免費電視定時收看的需求將進一步下降。

教育局完成檢討後，認為教育電視服務應由2020至21財政年度起重新定位，不再局限於傳統電視節目形式。為配合教育局在新財政年度推行教育電視服務新措施的時間表，通訊局認為涉事的電視台可在本學年完結後，由6月6日起免除播放教育電視節目的要求。通訊局指，由於公眾可透過公營的免費電視頻道，以及其他新媒體平台繼續收看教育電視節目，終止安排對公眾的影響甚微。

另外，通訊局公布新制訂的2020至2022年頻譜供應表，包括在2021年向市場發放兩個頻帶內分別最多160兆赫頻譜及80兆赫頻譜，以繼續供應更多頻譜促進公共流動服務，包括第五代流動服務(5G)發展。