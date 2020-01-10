海洋公園申100億元救亡　團體促先停止圈養動物

海洋公園2018/19年度虧損進一步擴大一倍至5.6億港元，據悉海洋公園正向政府尋求逾100億港元資金擴建救亡，以作全新定位策略發展計劃。多個民間團體今(10日)要求海洋公園主動撤回100億撥款申請，直至園方承諾關閉海洋劇場和展館，並需設立指定日期停止圈養動物。

豚聚一家幹事黃豪賢表示，海洋公園應預留款項予動物頤養天年及提升透明度，實施「陽光政策」，包括24小時內公布死亡消息、7日內公布死因，以及21日內公布動物醫療及解剖報告。

他續指去年曾利用立體圖像展示及投射的方式教育市民關於動物在野外的行為，反響非常理想，約80%現場市民都認為加深對動物的認識，故可考慮以不同方式達致保育教育的目的。另外，他強調海洋公園應考慮其定位，究竟是否真正以「香港人的公園」為依歸。

香港海豚保育學會幹事張家駒稱應停止動物人工繁殖，並在可行情況下將動物放至海外，回歸大自然。NPV非牟利獸醫服務協會執行主席麥志豪則稱，世界大趨勢均為停止圈養動物，海洋公園的行為並不符合普世價值。他呼籲海洋公園尊重動物，並質疑動物是否連公園的員工也不如。