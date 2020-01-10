港鐵宿舍翻新作過渡屋為期5年　關愛基金冀延長租期

關愛基金專責小組今(10日)開會討論撥款近4600萬港元，資助港鐵員工宿舍策誠軒進行翻新事宜。宿舍翻新後將由港鐵以短期借用形式，租予房屋協會營運及管理過渡性房屋，為期5年。有關愛基金專責小組成員認為，改由關愛基金撥款是無奈的決定，冀可延長計劃租期。

策誠軒有252個住宅單位，包括192個2房及60個3房單位，內部樓面面積約27平方米至47平方米。現時有92個單位租予港鐵員工，其餘160個單位空置。房協將翻新空置單位成過渡性房屋單位，供3至6人家庭租住，惠及約710人，若所有單位翻新作過渡性房屋，預計可惠及約1120人，每單位均附設廚房及獨立廁所。

專責小組成員之一、社區組織協會幹事施麗珊會後形容，改由關愛基金撥款是無奈的決定，「依家捱義氣畀住先」，認為最好的做法是運用政府50億港元的過渡性房屋基金，又冀未來能延長計劃的租期。她引述政府代表稱，未來會與港鐵一方商討租期，以及構思未來過渡性房屋基金獲撥款後，如何處理已批出的關愛基金。

另一名成員鄧家彪則引述運輸及房屋局官員表示，5年租期過後，只要港鐵不將土地改劃其他用途，建築物預期會繼續留作社會房屋，認為值得支持，並且不擔心會變相用公帑補貼港鐵的問題，而款項未來需待扶貧委員會通過。