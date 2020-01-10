星美抵押股份被大幅攤薄　英皇證券准委任臨時接管人

英皇證券(香港)有限公司早前入稟向星美投資(香港)有限公司、星美控股集團有限公司及覃輝，追討根據2016年簽討的孖展合約及擔保合約，所借出的欠租連利息逾3億港元。有關的訟訴仍在進行中，但英皇早前向法庭申請為兩被告公司及覃輝用作抵押近8.3億萬股的星美文化旅遊集團控股有限公司(「星美文化」)股份，委任臨時接管人，獲法庭批准。

法庭接納英皇一方的陳詞指，「星美文化」於去年9月中，在英皇不知情下公布「星美文化」打算以發新股形式，從「星美控股」及保利文化集團股份有限公司買入內地戲院業務，而所發的大量新股，將使抵押在英皇手上的「星美文化」股份，由本來佔63.01%大幅攤薄至1.25%，連帶在「星美文化」中的控制權亦受到影響。

法庭並指，根據證供「星美投資」未有履行貸款合約中讓英皇查帳的條款，且在英皇查問為何在未得其同意下便公布收購計劃及相關詳情，也沒有確切回覆，同意英皇有理由擔心權益受損，並要盡力保持該批股份的價值，而且故此委任臨時接管人，能夠確保被抵押的「星美文化」股份，在「星美」一系列公司目前的財政狀況之下可以正常運作。