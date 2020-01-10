海關巡80個摺枱凳零售點　籲市民購設鎖定裝置產品

海關一連4日到80個出售摺枱及摺椅產品的零售點巡查。

一名4歲男童日前疑遭摺枱夾頸，昏迷送院後不治。海關本周二(7日)起一連4日到80個出售摺枱及摺椅產品的零售點巡查，並與業界代表會面，確保市面出售的摺枱及摺椅產品符合《消費品安全條例》規定，初步沒發現違例情況。海關指，過去3年曾就摺枱及摺椅產品共進行557次巡查，暫時未有發現違反《條例》的情況，將會繼續巡查行動。

海關指，過去4天巡查各區80個出售摺枱及摺椅產品的零售點，當中包括連鎖店舖及非集團式經營店舖。巡查人員即場檢視摺枱及摺椅是否設有鎖定裝置，以及其運作情況，初步沒有發現涉嫌違例的摺枱及摺椅產品，而鎖定裝置亦運作正常。除現場視察外，人員亦試購樣本作安全測試。

另外，海關亦約見相關業界代表，提醒出售的摺枱及摺椅產品必須符合《條例》規定，並建議在產品上附貼清晰的雙語安全提示，提醒消費者安全使用產品的方法，雙方亦有討論優化鎖定裝置設計的事宜。

海關提醒市民，購買及使用摺枱及摺椅產品時，應注意只購買設有鎖定裝置的產品，打開產品後必須立刻上鎖，並檢查裝置是否正常運作，如發現鎖定裝置有損壞，應立刻停止使用產品。