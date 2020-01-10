政Whats噏：簡介會得40人到場　張建宗死撐有用

政務司司長張建宗今日(10日)喺北角社區會堂舉行新任區議員簡介會，話要介紹地區行政工作，早前民主派區議員就公開表示唔會出席，導致今日得40名區議員到場。而歷時2個半小時嘅簡介會，得20人有機會發言，每人3分鐘，仲要係抽籤決定㗎，但司長就死撐話簡介會好有用，可以話係深入地交流咁話！

出席簡介會嘅有9位政府官員，包括民政事務局局長劉江華、食物及衞生局局長陳肇始等。張建宗會後就話，成個會政府只係用咗20分鐘簡介，其餘時間都係畀嗰20位區議員發言㗎，可以話係深入交流，主要就聚焦民生議題，雖然對民主派議員拒絕出席表示失望，但就認為第一次交流人數多寡並唔重要，最緊要有心喎，仲話政府好有誠意同新一屆區議會建立良性互動㗎！

另外，佢又特別提到好多新上任區議員從來冇接觸過地區工作，其實好需要去了解同熟悉政府運作同區議會職能嘅，似乎係再暗示簡介會好有用啵。問到之後會唔會落區，張就話會一如既往同區會保持溝通，仲提到話22位核心部門首長都會去區議會走一趟講解，司局長都會按政策需要諮詢區議會，叫大家唔洗擔心無機會溝通嘞！

而出席簡介會嘅都係建制派議員同埋啲鄉事委員會嘅當然議員，當中灣仔獨立建制派黃宏泰都有到場，佢就講到話自己本身好想提區議會議事規則問題，因為依家新任議員好多都唔清楚開會嘅規矩，希望提出叫大家要熟悉番，開會先順利啲，不過就話好可惜冇抽到籤，自己冇機會講嘢，唯有下次先喇！而劉江華就特別提到觀塘音樂噴泉及灣仔摩頓臺活動中心工程，重申有關工程上一屆區議會已經決定，會繼續推進咁話！