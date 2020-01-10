8幼童染流感　11學童腸胃炎嘔吐發燒

澳門衞生局今(10日)接獲2宗流感樣疾病群集性感染報告，涉及8名年齡介乎2至4歲的幼童；另局方同日接獲1宗集體胃腸炎事件通報，涉及11名年齡介乎4至5歲的學童。

首宗流感染涉及位於下環街的聖瑪沙利羅學校K2B班，共5名學生不適，2男3女，年齡為4歲；第二宗位於菜園路的曙光中心提子班，共3名男童不適，年齡為2至3歲。上述患者均自前日(8日)起出現發熱、咳嗽、喉嚨痛等上呼吸道症狀。部分患者已接受診治，無重症及無住院情況。衞生局已安排採集部分患者的呼吸道樣本送檢，學校已加強清潔消毒和保持室內空氣流通等感染控制措施，及嚴格執行患病學生及員工隔離的規定。

另位於氹仔學院路的澳門三育中學(英文部)K2B班，共11名學生不適，5男6女，年齡為4至5歲；患者於1月9日開始相繼出現嘔吐、發熱等病徵；全部患者已到醫療機構診治，病情較輕，沒有重症和住院個案。按患者用餐情況，已排除事件由食物引起。根據發病時間、病徵、潛伏期及症狀，考慮是次事件由病毒引起的可能性較大。衞生局現正對事件進行詳細調查及跟進，並安排採集患者的大便樣本進行檢測，亦已指導有關場所正確處理嘔吐及排泄物的方法、保持室內空氣流通等感染控制措施。

此外，衞生局接獲鮑思高粵華小學報告，近日有多名學生出現皮膚紅斑性疹，經疾控中心初步調查，判定受傳染性紅斑引起，共有16名學生確診。