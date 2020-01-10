借口助賭本轉返內地騙逾11萬元　逾期居留男子落網

一名內地男子去年6月借詞協助客人將剩餘賭本轉返內地帳戶，將11.3萬港元中飽私囊，得手後再將女事主「拉黑」。事主發現銀行遲遲未入帳懷疑被騙，於是到澳門報案，直至昨日(9日)凌晨，司警在路氹城某賭場將逾期逗留超過半年的疑犯截獲。

涉案男子姓陶，25歲，內地居民，報稱無業，於賭場從事洗碼活動。司警去年6月19日接獲治安警轉介跟進調查，事主聲稱同月18日到澳門後，聯絡早已認識的陶男協助洗碼，期間對方一直陪同賭博，直至當晚11時許，因有事需要返回內地，陶男聲稱可協助將剩餘賭本匯返內地銀行帳戶。事主為求一時方便，翌日上午9時將身上11.3萬港元剩餘賭本轉交陶男後返回內地。

事主離開澳門後遲遲未收到銀行入帳訊息，經查帳後發現陶男未有按照約定，將11萬元人民幣存入銀行帳戶，其後多次透過通訊軟件聯絡不果後懷疑被騙，遂再度入境澳門向警方報案。

司警鎖定疑人身份後，確定陶男從未離境，懷疑疑犯逾期逗留並於各個賭場活動；及至昨日凌晨於路氹某賭場將其截獲。調查期間，疑犯承認作案，聲稱款項已全數輸清。警方以相當巨額詐騙罪落案起訴疑犯，移交檢察院跟進。