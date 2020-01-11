東方日報A1：41公僕暴亂被捕　僅31人停職

公僕知法犯法參與反修例暴亂，至少有四十一名公務員因牽涉非法公眾活動被捕，當中卅一人已被停職，消息透露，近六成被捕公務員為紀律部隊人員，消防處佔最多，有十一人被捕。有立法會議員及學者批評，被捕者一邊領公帑，卻一邊與政府「對着幹」，吃裏扒外，行為可恥。違法公務員應被解僱且永不錄用，廉政公署要介入調查有否公務員收受利益，通風報信，直言：「一個都唔可以放過」，政府及保安局責無旁貸。

公務員事務局局長羅智光昨表示，截至去年十二月卅一日，有四十一名公務員因牽涉非法公眾活動而被捕，當中卅一人已被停職，餘下個案則積極跟進當中。過去數月因違法而被捕的公務員數字，是佔整體公務員極少數，整體而言公務員團隊仍是堅守法治、盡忠職守，香港社會不會因為極少數個別情況而抹殺公務員盡忠職守。他又指，政府已多番告誡公務員切勿參與非法活動，公務員如干犯刑事罪行，除受法律制裁外，政府必定按既定機制對他們採取法律行動。

被問到被捕或停職的公務員是否包括紀律部隊人員和教師，羅表明不會詳細討論。至於被問到將被捕但法庭未裁決的公務員停職，是否違反未審先判的原則，他則指，停職是基於公眾利益為由，以及考慮社會對公務員在違法後，是否適合返回工作崗位和行使職權的觀感。羅強調政府對公務員違法是零容忍，不會姑息縱容。

至於公務員薪酬調整方面，羅智光稱過去每年都會在財務委員會上按既定機制提出，並考慮以整體公務員利益為依歸，從來不會考慮個別部門或職系的表現。他又指，機制沿用多年，受公務員信賴，要維護機制，看不到有理由要偏離機制和邀請個別部門首長解畫。

立法會議員周浩鼎指，公務員作為政府架構內的一分子，理應切實履行一國兩制制度，並非作出分裂國家行為，而且參與違法示威既引起社會混亂，亦影響市民對公務員專業形象。

周又批評，政府未有負擔懲罰違規公務員責任，迴避問題，認為對於處罰違法的公務員是「一個都不能放過」；而律政司處理有關案件不應放輕手腳，應盡快處理，彰顯法治。

理大專業及持續教育學院講師陳偉強表示，公務員屬政府一部分，參與針對政府的暴亂變相是吃裏扒外，一旦確實必須解僱且永不錄用，加強阻嚇。他續指，政府對公務員灌輸法治概念和遵守的監管和培訓不足，導致公務員有恃無恐，打擊政府形象，坦言：「你唔滿意政府，可以選擇辭職以明心志，唔係好似依家咁，又收政府錢，又做破壞社會安寧嘅事。」他認為，廉署亦必須主動調查有否公務員行為失當，例如收受外界利益，對外界洩露政府資訊。

時事評論員陳雲生則認為，政府至今未有正視公務員政治忠誠，亦沒有執行公務員政治中立，因此現時所有問題一次過爆發。他指事件引起社會關注，但政府仍未清楚交代所涉公務員的數字，局方有責任整頓公務員的忠誠問題。

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