東網透視：牆壁粉飾訓練助謀生　青年設計標誌增自信

年輕人對自己能力和職業可能感到迷茫，有社企獲社創基金資助推出「亮點項目」，為16至25歲年輕人提供一系列藝術、設計及牆壁粉飾訓練，協助他們重建自信、加強就業能力及擴闊社交圈子。20歲的第2期學員Tobi指計劃令他重拾對藝術的熱情，認識到志同道合的朋友，一同交流藝術的心得，現時成為社企兼職工，以「藝」謀生。

Tobi正在大專就讀康樂及旅遊課程，對藝術鍾愛，因此和朋友一同參加計劃。他分享最難忘的回憶是即場創作牆壁粉飾，除要滿足客人的調色要求，更要臨場將戒毒標誌及太陽花融合成新標誌，令他體驗到職場所需的應變，也發現自己「原來做得到」，為自己投入職場打了強心針。

社企2Bliss Studio Limited負責人何紫君指，計劃提供79小時訓練，理論及實習課程各佔一半，由基礎理論如運用點線面、顏色對比及如何使用修圖軟件等教起，讓沒有藝術底子的年輕人跟上課程，逐步建立信心和提升個人價值，加強謀生能力。

首2期訓練以更生及「雙失」等青少年爲目標，連同一般年輕人共有25人參加，下月將推出第3期訓練。學員有機會到戒毒邨、院舍及青年中心等實習，其中坪石邨青協賽馬會坪石青年空間戶外壁畫便由第1期學員與導師合力製作，學員亦為長者家居粉飾外牆及創作壁畫。

她相信，容許年輕人透過畫作表達個人思想，並學習透過不同渠道表達自己，是另一種的成長過程。他們更可與受助者直接互動，感受到真正幫助別人的喜悅，從而相信自己的潛能。她透露曾有老人家拿自己親手種的瓜果送贈學員，令學員自我反思及開始關心他人。

藝術創作擴闊了Tobi的世界，他表示，接觸不同層面人士是意外收穫，「以爲戒毒人士會好惡，不會主動與他們攀談，但在戒毒邨有機會一起合作畫壁畫，才發覺他們好友善，是我有先入爲主的觀念。」