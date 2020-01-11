武漢肺炎︰專家指病毒致病性較弱　疫情仍可控

湖北武漢市爆發的肺炎已初步判定是由一種新型冠狀病毒引起。國家醫療專家組專家、北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發日前接受官媒採訪，指目前來看該新型冠狀病毒的致病性較弱，病患病情和整體疫情仍處於可控狀態。

王廣發指出，確定病原對於疾病防治來說，是一個里程碑式的進展；初步認定病原體，不但可以用於臨床甄別，設計PCR檢測試劑盒，且對於後續治療方案和疫情防控都很重要。和一般性的細菌性肺炎相比，該病患者除了發燒、咳嗽之外，痰不多、白細胞不太多，有些病人出現淋巴細胞減少情況，胸部影像中雙肺呈現散在的毛玻璃斑片狀陰影，具有一定的特徵。

王廣發續指，目前已有部分患者康復出院，說明該病毒致病性比較弱，病情可控。惟他指出，專家組目前對該病毒的認識，仍在摸索階段，未來是否會有新的變化，仍需要進一步觀察研究。

對於公眾關心的致病原因，王廣發認為，一般而言對於疾病的溯源可能需較長時間的科學研究。他提醒，目前正處於流感高峰期，廣大市民要注意個人衞生，外出回家要洗手；加強鍛煉身體，以增強抵抗力。