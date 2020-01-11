Dr.東：冬天調理防虛寒發作　孕婦及皮膚過敏者不宜天灸　

不少港人生活作息不定，容易影響健康。中醫有按季節調理身體的做法，現在正值冬季，亦即陽氣衰微的「三九天」，這段時間適當調理身體，可以減少患上時令疾病及虛寒類疾患發作的機會。中醫的外治療法天灸可驅除身體隱患，其原理是將天灸藥貼敷於穴位，並刺激穴位從而改善身體各項機能，防止疾病。不過，皮膚敏感者及孕婦等則要小心。

基督教聯合那打素社康服務註冊中醫師徐逸芝表示，天灸是根據舊曆計算的特定時間施行的療法，夏季陽氣旺盛的「三伏天」，及冬季陽氣衰微的「三九天」都可進行。三伏是在夏季進行，並趁外界陽氣旺盛之勢，令身體陽氣能明顯提升，三九則是在冬季進行，以抵禦周遭陽氣衰微的環境對身體的影響，減少患上時令疾病及虛寒類疾患發作的機會。

徐續指，天灸藥貼由多種藥物混合而成，配方則各有不同，醫師會根據患者病情需要，將藥貼放於不同穴位，較多是張貼在背部及腹部。而本港濕氣較重，市民又容易出現食無定時情況，不少人因此體質多屬氣虛質及濕熱質，上述體質都可以以天灸治療，不過，氣虛質接受天灸治療效果突出，較其他體質的療效更明顯。相反部分人士如孕婦、2歲以下幼兒、皮膚過敏者等則不適合天灸療法。

她又提醒市民，一般人接受敷貼後，皮膚會出現少許刺激性如燒灼感；撕除敷貼後皮膚出現局部紅腫和稍許刺痛，翌日敷貼處可能出現色素沉著都屬正常現象。但若皮膚發生嚴重疼痛不適或燒灼難忍的感覺，則應即時撕下敷貼，治療期間亦應戒吃生冷、高營養、煎炸等食物如紅肉、海鮮等，若出現任何不良反應則應向醫師求助。她稱過往曾有病患者忘記撕下藥貼，導致皮膚過敏，提醒市民要留意敷貼時間。

此外，對比服藥及針灸治療，徐認爲天灸療法診治時間較短及方便，配合市民方便快捷的生活節奏，對比針灸及藥物則較個人化，專門為病人量身定做。同時，她強調坊間或許對療法有誤解，以3年為一個療程的終結，事實卻不然，持之而恆的治療有助增強身體機能，而整體療效及治療次數則需視乎患者個人需要。

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