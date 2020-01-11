網民熱話：阻住地球轉？　貨Van哥迴旋處滋油落貨

馬路上最怕阻人去路，尤其是在交通繁忙的路段。近來觀塘就有貨Van司機懶理阻礙後方車輛，竟直接在迴旋處落貨。網民看後形容司機「大地任我停」，十分誇張。

目擊的網民Lee Joseph前日（9日）於Facebook群組「事無大小交通資訊情報區」分享這段迴旋處「奇觀」。從片段中可見，事發在觀塘道車流極高的迴旋處，當時路上交通頗為擠塞。外圈行車線上車流緩緩流動，然而內圈一架貨Van卻在行車線停下，一名男子站在車尾位置落貨，結果累隨後車輛亦只能停車等候，只見該男子將車上物品一袋袋搬下，似乎完全沒有理會後方車輛。貼文中直稱：「咩料呀...迴旋處落貨？」

網民看過短片後均覺司機行徑誇張，有人建議直接「1823」投訴；有人則相當惱火：「直接開佢波啦」；也有人直斥司機行為導致交通擠塞的「罪魁禍首」。

網民有話說：

Dell Lee：冇警時分係咁㗎啦

Ho Taktak：會唔會係壞車啊

Henry Lau：1823佢啦

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