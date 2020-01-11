不斷更新︰台灣大選點票開始　韓13999票　蔡18215票

台灣的總統及立委選舉周六（11日）上午8時正式登場，投票將於下午4時截止。此次選舉選民共有3張票，除了正副總統選票外，還包括區域立委選票及不分區立委選票（政黨票）。是次選舉共有3組候選人，1號為親民黨候選人宋楚瑜，副手是余湘；2號為國民黨候選人韓國瑜，副手是張善政；3號則是競逐連任、民進黨候選人蔡英文，副手是賴清德。專家預料，本屆投票率將較上屆為高，候選人或取得700萬票才能確認當選。

不斷更新（香港時間）︰

1610 宋楚瑜355票 韓國瑜13999票 蔡英文18215票

1600 投票時間結束，票站工作人員將開始點票。

1415 韓國瑜女兒韓冰到南投縣三玄宮投票，在場市民爭相與她合照。

1333 韓國瑜夫人李佳芬回到雲林縣西螺鎮的詔安里活動中心投票，她沿途和鄉親打招呼，未有談論選舉問題。

1200 國民黨台中市立委候選人沈智慧預計，投票率可能會突破70%，甚至有75%。

1039 親民黨主席宋楚瑜在新北淡水竿蓁市民運動中心完成投票，他指台灣的選舉平靜進行，展示出台灣人的民主風範。

1021 在國民黨內初選落敗的鴻海前董事長郭台銘，與夫人曾馨儀到台北東門國小投票，他拒絕評論選情，稱怕影響其他市民投票。前立院長王金平則現身高雄一甲國中的票站，他稱整個選舉過程他沒有遺憾，無機會參選也是一種因緣，未來將專注其他領域。

0930 行政院院長蘇貞昌與夫人詹秀齡前往新北市樹林育林國小投票，他指為了分流投票人潮，全台新增1340個票站。他又指看到很多年輕人，甚至首投族站出來投票，呼籲民眾踴躍投票。前主法院長王金平到高雄一甲國中投票

0915 蔡英文現身新北市永和區秀朗國小票站投票，她沒有回應在場記者關於選情、有否信心連任的提問，僅稱希望選民利用選票讓台灣的民主更強大。蔡的拍檔賴清德則到台南廣州宮票站投票，他呼籲年輕人都站出來，一起決定台灣的未來。

0900 台北市市長柯文哲與妻子陳佩騏前往金甌女中投票，兩人排隊約半小時才進入票站。柯文哲排隊時，現場有選民不耐煩大喊，他事後受訪指「以為10分鐘就可以走人」，沒想到排了30分鐘，認為要提高效率。

0823 穿西裝的韓國瑜抵達高雄市林園區的普願寺票站，女兒韓冰則是白色T恤，一直站在爸爸身邊，父女兩人緊緊牽著手。記者一看到韓國瑜立即蜂擁而上，一度造成混亂，在場警員立即出面維持秩序，大喊「投票民眾的權利最大」，呼籲記者遵守《選罷法》，韓國瑜則一語不發，也不接受媒體採訪，繼續等待投票。他事後到普願寺參拜。

0800 台灣的總統及立委選舉投票正式開始。

0730 投票尚未開始，部分票站外已大排長龍。