武漢證實首宗肺炎死亡病例　陳肇始：今與專家討論

武漢官方證實首宗感染新型冠狀病毒肺炎後的死亡個案，香港衞生防護中心今日(11日)亦接獲國家衞生健康委員會(國家衞健委)就武漢肺炎病例群組個案通報的最新資料，指調查未發現有醫護人員感染，亦未發現明確的人傳人證據。食物及衞生局局長陳肇始早上在一個電台節目表示，今日會和本港專家開會討論有關情況。

她續指，武漢肺炎至今未有明確人傳人迹象，當地懷疑涉事的華南海鮮市場關閉後，已經無再出現新增個案，認為有關資料對公共衞生監察和分析有意義，但仍需索取更多資料。她也強調目前香港沒有發現與武漢相關的嚴重肺炎個案，指本港至今接收的53宗懷疑個案，有22人仍然留醫，情況穩定，他們全部都無去過武漢的街市。

陳亦表示，本港正與國家衞健委相關單位聯絡，希望取得武漢新型冠狀病毒的基因圖譜，以便進行快速測試，又強調與內地的通報機制行之有效，港府樂意考慮是否有需要與內地單位面對面溝通。被問到內地有否就港府要求取得新型冠狀病毒基因圖譜回覆，陳指港府與內地部門一向有聯絡，若希望索取進一步資料，亦有渠道溝通，但認為對方回覆的時間性有限制。

至於市民搶購口罩的情況，她稱已向藥房商會及私家醫生組織了解，相信香港口罩供應情況大致無問題，藥房商會更指，口罩並無出現斷貨，並已呼籲會員不要「坐地起價」。