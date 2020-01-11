政府欲繞內會審增產假　議員斥內會卡住是民主派造成

政府建議延長法定產假由現時10周的有薪產假增至14周，鑑於立法會內務委員會仍停留於選舉主席階段，政府日前動議將有關修例草案繞過內會，轉交人力事務委員會處理。工聯會立法會議員何啟明今早(11日)在電台節目表示，延長法定產假草案爭議較少，資方並不反對，冀民主派讓條例通過。

自由黨鍾國斌指，一般港人生育一個起兩個止，草案建議由政府出資支付延長產假期間的薪酬，批評內會卡住的問題是由民主派造成。

民主黨胡志偉指社會正充斥民憤，批評政府一直不回應五大訴求，卻期望議會一切如常，是難以想像。工黨張超雄反對政府將修例草案繞過內會做法，認為須先解決目前社會危機。

至於勞工及福利局局長羅致光今早出席活動，被問到繞過內會做法時，就表示若內會正常運作，選出主席，按目前規則諮詢內會主席，是較合規格的做法，但他形容目前情況是有人堵路、放火，故他尋求了立法會大會主席同意，而提出交予人力委員會處理的動議。若議員能選出內會主席，政府是樂意依程序經內會處理。

羅強調，絕大多議員都希望產假議案獲通過，此亦是難得的機會達到社會共識，故政府在議事規則容許下，盡努力完成修訂工作。被問就其他具爭議的議案，政府會否採用同樣做法，他認為日後每件事如何處理，就要每件事獨立考慮。