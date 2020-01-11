何栢良指武漢肺炎病毒或來港過年　籲做好預防措施

武漢爆發新型冠狀病毒引起的肺炎，港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台表示，新型冠狀病毒比較大機會由街市出售的活野味傳人，但大家勿以為「唔喺嗰度出現就無事」，因這些染病的野味有機會經供應鏈傳到去其他地方，將病毒再傳播開去，更形容武漢新型冠狀病毒是沙士的「親戚」。他稱病毒可能正蓄勢待發，趁農曆新年「登上」飛機或高鐵，來香港同大家過年，提醒各方一定要吸取沙士教訓，做好預防措施。

何重提當年沙士的悲痛教訓，指當年香港沙士源頭就是來自京華國際酒店，內地的劉劍倫教授只在酒店住了一晚，就將病毒傳給16個人，之後其中一個人，入住威爾斯親王醫院8A內科病房，再觸發另一場爆發，足足令到138人受感染。他又稱淘大花園E座亦因屋苑的U形去水渠乾涸，令去水渠內的飛沫，被抽氣扇抽回浴室，形成一輪的連環傳播，出現321宗沙士個案。他強調病毒是不會等人，不可等到它來臨才出招，要預先做好預防措施，與想好應變計劃。

何續稱，要預防新型冠狀病毒，首先要加強邊境檢疫措施，市民如有不適，不應隱瞞病史或外遊紀錄，又指各公共場所要做好清潔工作，阻止「超級傳播」。公立同私家醫院、港鐵、大型商場同領展旗下商場、酒樓、連鎖店，應該保持廁所衞生，勤清潔、提供廁板消毒液，升降機掣同電梯扶手都要定時找人抹乾淨。他又提醒住所使用U形去水渠的住戶，要經常往水渠倒水，隔絕病毒透過水渠傳入屋內。