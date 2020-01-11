染大鼠戊肝青年不治　食環署房屋署巡荔景邨加強防鼠

上月一名報稱居住於葵青區荔景邨樂景樓的17歲青年因長期病患離世，而其血液樣本證實對大鼠戊型肝炎呈陽性反應。當區區議員王天仁今早(11日)聯同食物環境衞生署及房屋署十多名職員落區巡查，一同視察後樓梯、山路及垃圾房等地的衞生情況，同時於山坡及花槽等地方擺放老鼠藥，並到多間店舖派發防鼠單張。

其中一名負責擺放老鼠藥的清潔工人表示，當日未有發現老鼠蹤迹，今次行動主要於山邊及花槽擺放老鼠藥，「睇情況擺，有窿窿罅罅咪擺多啲」。一名食環署職員則指，該署負責公眾地方的防鼠工作，惟其負責範圍不會同房屋署重疊。倘發現邨內有鼠患，則會轉介至房屋署並告知其相關的防鼠知識。

王指出該區向來蚊患較嚴重，而非鼠患，惟附近有建築工程，近日於邨內擺放不少雜物，或成為老鼠藏身之所，加上大鼠戊型肝炎屬致命傳染病，居民得知有關消息後亦十分關注鼠患情況，故特別安排是次巡查，了解附近黑點並擺放老鼠藥，冀能達致防鼠效果。王續指，老鼠大多於衞生情況惡劣的地方覓食，故防鼠工作亦需要街坊的協助，未來會透過網上平台等渠道，呼籲居民建立良好衞生習慣，如關好垃圾蓋等，避免被老鼠影響健康。

街坊黃女士表示，該區衞生環境惡劣，不但垃圾房充斥大量垃圾，經常有人於附近翻找垃圾：「有啲人仲會揼垃圾落地下，唔揼落垃圾桶，整到通處都喺(垃圾)，唔得衞生囉。」被問及會否擔心鼠疫爆發，她說：「都驚㗎，呢排咁多菌，附近又多老人家！」

居住該區數十年的韓太指，未有發現鼠患，但十分擔心鼠疫爆發，指以前曾聽老人家講述鼠疫的兇險，「真喺死過一大批人㗎！」她又指，附近衞生情況不俗，但各街坊仍需要加緊清潔。