一般人染大鼠戊肝會自行康復　曾換肝受感染死亡率較高

衞生防護中心昨(10日)公布香港第9宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，一名家住荔景17歲青年去年12月27日因其長期病患去世，其血液樣本經回顧性檢測後，證實對大鼠型戊型肝炎呈陽性反應。他在大鼠戊肝潛伏期間曾入住兒童醫院並曾出現肝功能異常。有醫生指一些曾接受肝移植、正服用抗排斥藥及蠶豆症等人士，則較大機會出現嚴重肝功能衰竭，死亡機率較高。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，健康人士感染大鼠戊型後會與普通戊肝無異，通常不需藥物自己會康復，出現死亡個案機率較低，惟小部分人士，如曾接受肝移植手術等患者，則要更加小心。

就今次案件而言，曾表示暫未有更多資訊了解該名病人肝功能異常情況，故無法判斷其何時感染，亦未能得知是否與兒童醫院有關。他指一般而言感染者通常直接與老鼠接觸，或進食了被老鼠糞便等污染過的食物。

至於在武漢肺炎、流感及大鼠戊肝三重夾擊下，市民應如何自處？曾祈殷指市民近期有必要加強個人衞生，勤洗手、用消毒酒精搓手等都要做齊，不要隨便亂扔垃圾，廚餘應處理好，政府亦應加強清潔街道，堵截老鼠出沒的機會。他提醒市民應接種流感疫苗，又指內地即將迎來春運，當局更要留意武漢肺炎會否在武漢附近的城市爆發，並加強檢測，「香港出現零星個案有啲都唔出奇」。