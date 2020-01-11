台灣大選：蔡英文召開國際記者會　宣布勝選

台灣的總統大選周六（11日）下午4時正式結束投票，當局隨即進行封箱作業，然後開始點票工作。爭取連任的民進黨候選人蔡英文於晚上9時許於台北競選總部召開國際記者會，並在隨後宣布勝選，成功連任。今屆選舉蔡英文得票突破800萬，創下歷屆紀錄。 ※詳情請瀏覽「兩岸」新聞版面

點票工作於下午4時10分開始，蔡英文在全台多個地區均一直穩定領先於主要對手、國民黨候選人韓國瑜，整體領先幅度保持在約18%至19%左右。截至晚上10時45分，蔡英文得票已超過817萬，領先於逾552萬票的韓國瑜及60.8萬票的親民黨候選人宋楚瑜。

蔡英文在記者會上表示，今次選舉不管投票予誰，都是民主價值的實踐，強調就算政黨立場不同，大家也會有合作的空間。她向大家保證自己不會因為勝利，便忘記反省，未來4年會把來不及做的事件做得更好、更多，又提到她會鞭策自己，政府必須廉能有效率，改革必須要持續推動。

對兩岸關係方面，蔡英文指出，3年多來政府願意和大陸維持健康的交往，而面對大陸的文攻武嚇，台方保持不挑釁、不冒進的態度，讓兩岸之間沒有釀成嚴重的衝突；惟面對對方節節進逼，試圖片面改變台海現狀，台方別無選擇，必須持續強化民主防衞機制，建立足夠的國防力量。

她又強調，自己不會改變為兩岸關係和平穩定所做的承諾，然而雙方都有責任確保台海的和平穩定，她再次誠懇呼籲大陸當局，指和平、對等、民主、對話是兩岸要重啟良性互動、長久穩定發展的關鍵，亦是讓雙方人民拉近距離、互惠互利的唯一途徑。

她最後指出，希望北京理解民主的台灣、民選的政府，不會屈服於威脅恫嚇，兩岸相互尊重及良性互動才是符合彼此人民的利益與期待，而選舉的結果正是最清楚的答案。至於選舉已經結束，所有選舉過程中的衝突都應該到此為止，她希望支持者絕不要有任何刺激對手的言行，要擁抱彼此團結在民主的旗幟下。

而韓國瑜在晚上6時40分率先現身高雄競選總部，隨後在晚上近8時50分時承認敗選，稱已致電祝賀蔡英文，認為她獲得多數年輕人的支持，希望其不要辜負支持者。他又感謝海內外支持者，並深深一鞠躬。至於宋楚瑜晚上7時50分抵達台北的競總，隨後亦向現場支持者承認落敗，並表示不再參選。

另據台媒報道，新北市鶯歌「建德里」自1994年省長投票以來，幾乎每次開票結果均與全台開票結果相近，有開票「章魚哥」之稱，而今屆中，蔡英文獲得近6成得票率在該區獲勝。值得關注的是，今次建德里的投票率達79.28%，創歷年總統大選新高，因此不少民眾均關注該區數據能否再次預測選舉結果。而據中選會公布，本次大選的投票率為74.90%，比上屆高8%，並創下近8年來新高。

與此同時，國台辦發言人馬曉光當晚就台灣的總統大選結果發表講話，強調北京的對台大政方針明確及一貫，堅持和平統一、一國兩制基本方針，堅持一個中國原則，堅決維護國家主權和領土完整，堅決反對任何形式的台獨分裂圖謀和行徑，堅決增進台灣同胞利益福社。

馬曉光表示，兩岸關係和平發展是促進兩岸共同發展、造福兩岸同胞的正確道路，需要兩岸同胞共同努力和推動。