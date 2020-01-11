華仁小學遷新校舍　校巴校內上落減路面擠塞

原址位於灣仔的番禺會所華仁小學去年搬到北角的新校舍，校方今(11日)舉行百福道校舍開幕典禮暨祝聖儀式，天主教香港教區宗座署理湯漢樞機和教育局局長楊潤雄等人出席。楊潤雄表示，該局會因應各區學校的校舍狀況及學生的學習需要推進合適的建校計劃，包括今明兩年增建、擴建及改建3間學校，分別位於‪觀塘‬、屯門及沙田，工程料在2022及2023年完成，希望惠及更多師生。

華仁小學新校舍設有24個課室及7個特別室，課室設有新的白板及書桌，另有新的圖書館、多媒體室等，讓教師可在更大空間及利用先進的設備授課。隨着新校舍興建及落成，校巴及其他車輛亦不用在路邊上落，解決學校一帶的交通問題，惠及鄰近居民。

湯漢樞機表示要珍惜學生，形容「一個都不能少」，老師要成為學生的保護網，讓其自由飛翔。他寄語學生面對現時的社會局面，要以仁愛立足社會，成為負責任、正直的人。

番禺會所華仁小學原定在2018年9月搬入該校舍，但因政府工程延誤至少3個月，最終延遲1年，至去年4月才搬入新校舍，並轉為全日制。