政Whats噏：產假草案待議　胡志偉批羅致光旁門左道

修訂《逃犯條例》風波導致社會嚴重撕裂，黑衣暴徒在全港到處破壞，泛民主派就喺立法會內阻撓內務委員會(內會)選出正副主席，令唔少涉及民生福祉嘅法案都未能推展。前民主黨創黨成員、勞工及福利局局長羅致光日前就喺立法會大會動議將涉及增加4星期產假嘅《僱傭條例(修訂)草案》繞過內會，轉交由人力事務委員會審議。羅今日(11日)仲比喻「有人堵路放火，但旁邊有路可行」，但遭民主黨議員胡志偉狠批「呢條路行唔通就旁門左道」，更批評IQ(智商)咁高嘅羅當日動議發言後「大家都唔知(佢)噏乜」！

一般而言，立法會完成首讀及動議二讀後，二讀辯論就會中止待續，將法案交付內會成立法案委員會，待完成審議後再重上大會恢復二讀辯論，但內會喺泛民議員阻撓下未選到正副主席，內會停擺令唔少議案無法繼續推展。一旦法案喺今屆會期完結前未能通過，所有法案就要推倒重來，從頭開始整個立法程序。為咗避免延長產假法案需要推倒重來，出名IQ高嘅羅致光周四(9日)喺大會上獻計，動議繞過因停擺而未能成立法案委員會嘅內會，轉交人力事務委員會審議，但動議因流會而未能表決。

由於有關做法具爭議性，羅致光今日再解釋有關做法符合《議事規則》，更指「有人堵路放火，但旁邊有路可行、可即時離開」，又提到內會選出主席的話，佢樂意按程序交付內會處理。多名議員同日出席電台節目討論相關議題時，胡志偉就大鬧政府利用民生議題作綁架手段，並狠批羅致光呢位前黨友「呢條路行唔通就旁門左道」，鬧爆政府無回應民間訴求來解開呢個結。

工黨議員張超雄亦形容做法「破壞立法會規矩、為將來惡法開路」，更指泛民會「充分利用所有機制去抗爭」。不過，工聯會勞工界議員何啟明就批評「泛民同事操作卡死香港所有嘢運行」，又指內會一直停擺只會將死結愈打愈死，呼籲泛民「唔好將香港Hold起」。紡織及製衣界議員鍾國斌直言，「胡志偉指政府騎劫成個社會，但依家民主派騎劫成個議會」，指大家應該坐低傾，又指政府可保證該做法僅屬一次性以釋除疑慮。

不過，對於羅致光嘅動議因流會而未能表決，要今個星期再續討論，唔少議員都覺得係好事。胡志偉指動議突如其來，「用咗唔知幾多分鐘講咗段嘢出嚟大家都唔知噏乜」。鍾國斌亦認同有一個星期時間消化仲好，直言「高IQ局長嗰日講完啲嘢都無人明佢講咩」，仲笑問胡志偉，以前羅致光喺民主黨有冇人明佢講咩添！

其實大家唔明嘅話，或者可以請教吓議員朱凱廸，事關朱曾在2017年引用相同嘅《議事規則》，動議將《2017年銀行業(修訂)條例草案》繞過內會，提前在大會審議，以拖延辯論高鐵落實「一地兩檢」嘅無約束力議案。