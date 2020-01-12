陸官媒︰台選受外部暗黑力量操控　統一大勢無法阻擋

台灣的總統大選以蔡英文成功連任落幕，兩岸關係仍然未明朗。大陸官媒上周六（11日）發表評價文章，指蔡英文施政乏善可陳，政策荒腔走板，能贏得選舉是靠「撒錢」政策性買票、豢養「網軍」抹黑對手、製造「綠色恐怖」煽動敵視大陸，加上西方外部政治勢力公然介入，外部暗黑力量操控；惟文章強調，大陸牢牢掌握兩岸關係主導權，統一的歷史大勢是無法阻擋的。

文章指出，蔡英文如果是憑執政表現的優勢贏得選戰，自無可厚非，但民進黨施政令社會撕裂、民生雕敝、民主倒退，民怨不息，惟她為轉移社會批判焦點，不惜動用執政資源，開動黨政軍機器撈取選票；誠如島內有識之士和媒體所言，這顯然不是一場正常選舉，蔡英文用欺騙、壓制、恐嚇等骯臟手法撈取選票，充分曝露其自私、貪婪、邪惡的本性。

文章又指，西方外部政治勢力為了牽制、遏制中國大陸，阻止兩岸走近走親，而力挺蔡英文；尤其近一年來，美方不斷加大打「台灣牌」力度，加上蔡英文挾洋自重，推行「倚美反中」，包括借香港局勢煽風點火，誤導台灣民眾，反映選舉受到外部暗黑力量的操控。

文章強調，兩岸關係發展基本格局不會因一場選舉而改變，兩岸實力對比日益懸殊，大陸無論遏制「台獨」分裂，還是造福台灣同胞，「政策工具箱」儲備充足；大陸有能力維護國家主權領土完整、維護台海地區局勢穩定。文章警告蔡英文，「台獨」是歷史逆流，是絕路，不要因一時僥幸而任性妄為，頑固抱持幻想只會加速墜入幻滅。

另一官媒文章則指，此次是一場「骯臟的選舉」，沒有任何公正性可言；惟從此次選舉中可以看到，雖然蔡英文連任，但「韓流」崛起是不爭的事實，反映民眾發出了要求改善經濟、發展民生和推動兩岸關係和平發展的強烈呼聲。

另外，選舉結果亦反映台灣民眾在思想情感、價值取向、思維方式等方面，與大陸同胞有差異，而「台獨」分裂勢力的「去中國化」，亦造成民眾嚴重的認同危機，加上大陸日益強大，導致台灣民眾懼怕兩岸統一。文章認為，大陸同胞應秉持「兩岸一家親」的理念，用毅力填平台胞的心壑，用春風化雨的善意化解台胞的心結。