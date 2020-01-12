探射燈：多地出現懷疑個案　嚴陣以待隔離病人

在武漢肺炎肆虐及流感高峰期間外遊，遊客可在機艙佩戴口罩加強防疫。

武漢肺炎爆發以來人人自危，當地不但是高鐵網絡其中一個乘客往來頻繁的車站，當地機場亦有飛往世界各地的航班，疫情有機會經由此兩個途徑蔓延。目前新加坡、南韓及台灣均出現懷疑個案，各地採取包括登機為乘客檢測體溫等防疫措施加強防範。

新加坡衞生部於本月4日宣布，該國出現首宗疑似武漢肺炎個案，患者是1名3歲內地女童，曾到訪武漢，女童需接受隔離觀察及治療，情況穩定；並指從武漢入境的旅客都需要量度體溫，可疑病例會送院檢查。南韓疾病管理本部亦宣布，該國出現首宗疑似感染武漢肺炎患者，為1名中國籍女性，需接受隔離治療及檢查。

台灣衞生福利部疾病管制署（疾管署）自去年12月31日武漢爆出疫症以來，即啟動針對來自武漢的直航航班，登機為乘客檢測，截至1月8日已為13個航班，共近1200名旅客及機組人員進行檢測，有9人出現發燒症狀，有2人符合武漢旅遊史的發燒肺炎病例通報定義個案。

旅遊達人項明生指，市民外遊前應做好防疫措施，他會在流感高峰期先在港注射疫苗才出發，到機場或口岸人流較多的地方，甚至在密封的機艙內，應佩戴口罩保護自己，最重要是保持個人衞生，提高警覺。