探射燈：武漢肺炎極惡　春運更大鑊

武漢肺炎來勢洶洶，港人防疫不能放鬆！武漢肺炎爆發，本港懷疑感染個案持續上升，令全港人心惶惶，加上內地正值春運，有美國醫學專家警告，病毒有廣泛人群傳播的機會。本港傳染病科專科醫生提醒，市民需時刻提高防範保護自己，使用外科口罩及加強清潔雙手，隔絕流感病菌；若疫情發展至空氣傳播，則建議採用更高規格的密封式口罩。醫生更建議，一般人應避免前往武漢，若因工作需要前赴當地，則應時刻佩戴最高規格的口罩作保護。

「都擔心㗎，今次去廣州探親都隨身帶備口罩同酒精搓手液！」武漢肺炎爆發引起廣大恐慌，日前與家人到西九龍高鐵站準備乘坐高鐵回廣州探親的梁小姐亦坦言害怕，不但帶備口罩及消毒搓手液，更明言不會到當地的野味市場及街市。曾經歷2003年「沙士」一役的香港，對武漢肺炎嚴陣以待，急急提升防疫級別，又修例強制隔離病人，惟內地春運展開，大量人流恐令疫情再擴散。

武漢肺炎看似防不勝防，究竟港人有何方法自保？感染及傳染病科專科醫生曾祈殷表示，首先，在港市民可佩戴外科口罩保護自己，他指一般外科口罩可隔絕90%至95%飛沫，有效防範流感病毒傳播，惟佩戴時必須注意正反兩面，亦要把軟鐵片壓好不留有空隙。

曾提醒，現階段對武漢肺炎的資訊不多，一旦證實病毒可透過空氣傳播，則建議使用較高規格的N95密閉式口罩，特別是與懷疑受感染病人有密切接觸的家屬及醫護人員。該種口罩隔絕流感病毒可達98%，惟市民需確保適合自己面形，因此第一次佩戴前需要先進行「面形配合測試」（Fit Test）；使用時要先索穩，然後呼一口氣測試確保不會漏氣。至於近期較多年輕人使用的黑色絨布口罩則為聚胺脂，雖然佩戴後較舒適透氣，惟不能阻隔病毒，僅能用作防花粉及灰塵。

除口罩外，加強清潔雙手亦十分重要。曾指，市民使用酒精搓手液清潔消毒亦有防疫作用，惟前提是搓手液的酒精成分達70%至80%，搓手時應先確保雙手表面無污垢，否則應先用清水配以梘液，按照步驟徹底清潔雙手。

雖然臨近農曆新年，不少人回鄉過年，但因目前疫情不明朗，曾建議市民在此段時間應該避免前往武漢。若果必須到訪當地，則應帶備充裕的防疫用品，如前往濕街市等高危地點時，必須佩戴高規格的N95口罩，進食前亦須以清水、酒精搓手液或濕紙巾徹底清潔雙手，另亦應避免以雙手揉拭眼或鼻子，以免受到感染。

港大感染及傳染病中心總監何栢良日前亦提醒，市民要提升個人衞生，並應吸取當年沙士教訓做好預防，不要隱瞞病情，各公共場所要做好清潔工作，而住所使用U形去水渠的住戶，亦要經常往水渠倒水，阻止「超級傳播」。他指新型冠狀病毒傳播主要靠飛沫，亦比較大機會由街市出售的活野味傳人。他又稱病毒可能正蓄勢待發，趁農曆新年「登上」飛機或高鐵來到香港。根據過往經驗，尿液及糞便均可帶有傳人的冠狀病毒，故市民應在人多擠迫時佩戴口罩及勤洗手，使用廁板前要用消毒液清潔，到公廁如廁時亦應自備廁紙。

衞生署發言人指，為應對武漢出現的肺炎病例群組個案，港口衞生科已加強港口衞生措施，若發現相關病徵及旅遊史的入境旅客，會即時轉介至公立醫院接受隔離治療及跟進，在機場及高鐵站增設額外紅外線熱像儀專為武漢抵港旅客作體溫監測，亦透過廣播及派發傳單加強對出入境旅客對此傳染病的健康訊息，並會繼續與各口岸持份者保持緊密合作，適時更新情況及措施。運輸及房屋局發言人則指，提升防疫措施已經可以預防病毒傳入本港，現階段無必要減少來往武漢至本港的高鐵及航班。