武漢肺炎疑雲　屯門醫院強制女子「坐疫監」

武漢肺炎令本港人心惶惶，屯門醫院被揭一宗疑強制病人「坐疫監」事件！有女子上月二十七日從湖北歸港，由於曾到訪武漢，回港後有發燒、喉嚨發炎，但求醫便被送往屯門醫院治療，且自本月五日起一直「留院」，她不滿入院翌日已被通知並沒感染武漢肺炎，為何仍被「隔離」六日、至昨午才獲准離院﹖港府於七日才宣布就「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」的修例刊憲，屯門醫院接受查詢指，因應武漢肺炎防疫要求，會對曾到訪武漢，出現發燒及呼吸道感染徵狀的病人提高警覺，並有既定離院安排。病人組織認為院方處理欠缺柔性，或反令病人更感憂慮及恐慌，建議醫管局加強醫患溝通，並為病人提供留院支援。

該女病人向東網反映，本月五日她因喉嚨發炎到天水圍醫院看醫生，當時並沒發燒，但自己主動告知醫生，剛於上月廿七日從湖北返港，在內地期間，曾到過武漢著名風景點黃鶴樓，其後天水圍醫院便對她實施「留院治理」，懷疑她感染武漢肺炎。三小時後，該名女病人被送往屯門醫院B9病房隔離，期間抽血和做了多項檢查，醫護人員告知，探熱後她有發燒現象。

據病人透露，留院翌日醫生已告知她沒有感染武漢肺炎，只是普通感冒。她沒有任何不適，但被告知有發燒。其後又經過幾次抽血、照X光，每日獲處方退燒藥和抗生素，還有打針。女病人坦言，自己感覺已痊愈，期望歸家，但即使心急如焚，依然被院方要求「留院」。

她無奈指，前日下午護士再替她探熱時，自已特別留意讀數是攝氏三十六點四度，此前幾天是三十七點八度，惟院方依然拒絕她離院，因此質疑「探熱針壞了」﹖甚至被隔離一事「好無辜」。延至昨午，她終獲准出院，結束六日「被隔離」生涯。

東網向醫院管理局查詢，對方卻以東網未獲病人授權為由，拒絕回應事件。翻查衞生防護中心公布的武漢肺炎懷疑個案，屯門醫院在本月六日曾有一宗報告，指病人為四十一歲女子，化驗結果是人類鼻病毒/腸病毒。

律敦治醫院早前發生一宗懷疑個案，病患疑在未有化驗結果下離院，暴露當局在新疫症下未獲授權強制隔離的防疫漏洞，被批評防疫知後覺，至本月七日，當局以先訂立後審議形式修例「補鑊」，將武漢肺炎命名為「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」，納為法定須呈報的傳染病，新修例翌日刊憲生效。

屯門醫院表示，鑑於近日武漢出現不明原因的病毒性肺炎個案，醫護人員對曾到訪武漢，出現發燒及呼吸道感染徵狀的病人，均提高警覺，並按照規定向衞生防護中心呈報，安排病人在隔離病房接受治療及進行所需測試。根據目前的防疫安排，若病人臨床情況有所改善，以及退燒至少廿四小時，加上化驗結果協助診斷病人的病因，在衞生防護中心同意下，醫院才會終止病人隔離安排。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌表示，屯院的個案是一個警號，公立醫院在防疫及病人權益上應取得平衡，尤其若案發時強制隔離治療的命令還沒推出，醫院有必要詳細向病人解釋隔離治療的原因，及為病人提供支援：「了解病人留院後的情況，如果有兒童要照顧，或工作需要等，起碼讓他們減低後顧之憂，彼此配合才能有效防疫。」

病人政策連線主席林志釉批評內地發放疫情資訊有如擠牙膏，不理想。若本港掌握武漢肺炎病毒基因圖譜後就可以做快速測試，縮減隔離懷疑個案時間。