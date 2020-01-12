鄰舍團年飯筵開340圍　青年義工自製蓮蓉包

青年義工製作愛心十足的中式飽點，又上門探訪行動不便的長者。

新春將至，香港青年協會昨在全港18區舉辦「鄰舍團年飯」，筵開340多圍，與各區4000名街坊團年。這次團年飯的幕後功臣是青年義工，有義工特別跟隨廚藝師傅學藝，在洪水橋青年中心，多名義工昨早製作過百個蓮蓉包，與街坊「有包一起食」。今年的「鄰舍團年飯」已是第9年舉行。

今年「鄰舍團年飯」的青年籌備委員會主席是張詠珊，她修讀幼兒教育，本身喜愛入廚，過去6年一直擔任元朗區「鄰舍隊」義工，經常將食物與義工服務融合，如為街坊提供湯水等，今年她與其他義工跟隨師傅學藝，以「鄰舍第一」吉祥物「鄰仔」為主角，製作中式飽點及造型年糕。

另一位青年義工黃樂怡則將赴美升學，昨日是她第5年協助籌備「鄰舍團年飯」，她說，「鄰舍團年飯」是每年最期待的義工活動：「香港人生活繁忙，家人約一天吃團年飯也不容易」認為與坊眾團年的活動機會難得。由於升學在即，黃顯得依依不捨。

青協「鄰舍第一」社區計劃是由青年帶動的社區關懷行動，由青年義工組成的「鄰舍隊」已超過100支，成員多逾3000人，年齡介乎14至35歲。昨日的活動中，青協高層亦到筲簊灣及洪水橋的青年空間，與青年及坊眾提早拜年。