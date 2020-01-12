東方日報A1：基因排序八成似沙士　武漢肺炎首奪命

內地日前公布武漢肺炎病原體屬新型冠狀病毒，昨日證實發生首宗死亡個案，衞生防護中心昨晨再度向內地部門索取病毒基因圖譜，惟仍未獲回覆。內地有學者昨公布一宗武漢肺炎個案的病毒基因排序，本港傳染病專家經新病毒基因排序，發現與沙士類病毒近八成相似，當中最接近的是浙江省舟山的蝙蝠身上沙士冠狀病毒；根據基因測試結果，現時本港所有懷疑個案均對新冠狀病毒呈陰性。但專家警告，現時仍不能對新病毒掉以輕心，未來春運人流頻繁，令感染新病毒的壓力增加，需要加強防疫。另外，本港昨再新增包括五名兒童的七宗懷疑個案，經化驗後大多不涉武漢肺炎。

上海公共衞生臨床中心聯同武漢中心醫院、中國疾病預防控制中心及雪梨大學等，昨公布其中一個武漢肺炎感染個案的基因排序並儲存至基因庫。中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌指，該基因排序已是病毒的基因圖譜，加上上海復旦及雪梨大學研究人員均有參與，亦將該序列登記至基因庫，結果具一定可信力。他指，今次新病毒屬於冠狀病毒2B分型，是兩種蝙蝠身上冠狀病毒的「近親」。

一直跟進武漢肺炎事件的衞生防護中心總監黃加慶，以及香港大學微生物學系傳染病學講座教授袁國勇指出，從學者公布首個新病毒基因圖譜排序可見，新病毒與蝙蝠類、人類及果子貍類沙士病毒基因排序均有八成相似，當中最接近是浙江舟山蝙蝠類沙士的冠狀病毒，相信屬近蝙蝠類沙士病毒的新型冠狀病毒。

袁續指，新病毒的病情、嚴重性及死亡率相信可借鑑二○○三年沙士冠狀病毒，但相關因素不可只靠基因排序斷定，如病毒有數個基因排序改變，其毒性及傳染性均可大幅轉變，整體還是需要內地醫生及流行病學家，根據當地臨床情況及流行病學調查，印證新病毒的特性是否與沙士病毒相若，強調不應揣測新病毒的死亡率及嚴重性。

至於本港感染情況方面，袁指目前使用的基因測試仍有效，現在可以確認本港全部懷疑個案均對新病毒呈陰性，但強調香港不可掉以輕心，最擔心疫情會像○三年沙士般，病毒經過二代傳播後基因排序改變，出現「超級傳播」現象。

港大醫學院公共衞生學院教授潘烈文表示，得知病毒基因排序後，在流行病學上可做到特定基因排序的快速測試，辨識病人是否感染同一種新型冠狀病毒，在防疫及追蹤病源的資源運用上，與未得知基因排序時「相差好遠」。他認為，香港在取得基因圖譜後，首要任務應是落實快速測試，料化驗時間可由一日縮短至兩至三小時。

香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，蝙蝠能適應冠狀病毒存在，導致宿主與病毒可共存，但人類就未必適應病毒而受感染。蝙蝠是少數會飛行的哺乳類動物，能透過震動把排泄物傳播到空氣，令其他動物有機會受感染，特別是在密閉的地方，動物受感染的機率會更高。

另外，獲國家衞生健康委員會安排，本港食物及衞生局副局長徐德義聯同衞生署和醫院管理局代表、澳門衞生局疾病預防控制中心主任林松和衞生局仁伯爵綜合醫院兩名代表等，將於一月十三日啟程前往湖北省武漢市，以了解武漢肺炎病例群組個案的情況、防控措施和臨床處理，他們將於一月十四日返回港澳。

此外，本港昨再新增七宗懷疑個案，當中五名是兒童，患者年齡介乎三至五十歲，其中六人證實感染甲型流感、腺病毒、人類鼻病毒或腸病毒，以及呼吸道合胞病毒，其餘一人未知化驗結果。計及上述個案，本港至今累積六十一宗懷疑個案。

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