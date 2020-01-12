我有正能量：跳走障礙　傷健共融

花式跳繩講求節拍感，部分動作更需配合背景音樂，聽力看似不可或缺。有機構偏向難度挑戰，教授一班聽障學生花式跳繩的技巧，經過辛苦訓練，早前更登上舞台表演，除藉此推動社區共融外，更希望以自身經歷向外界證明，「只要肯努力，我哋都做得到！」

伴隨節拍強勁的音樂，13名中小學生開始起舞，在連串街舞動作後，同學們執起地上的繩跳起來，節奏準確、動作流暢，若非耳邊佩戴了助聽器，實在難以發現他們是來自路德會啟聾學校─┌全港唯一提供小一至中六聽障兒童教育學校的學生。

香港花式跳繩會早前邀請該校合作，免費提供花式跳繩訓練班，並成立傷健人士表演隊。一班同學仔大呼好玩，同學曾常朗認為，難度最高的是雙人交叉繩，因兩人需要互相配合走位及起跳時機。另一名同學柯天藍則指，最大困難是需要跟隨拍子，惟有多加練習來克服。

教練羅家俊雖然只有21歲，卻絕對經驗豐富，他曾在中國跳繩公開賽中得到總成績季軍的佳績，更已擔當跳繩導師5年，但教授聽障學生卻是首次，他指，花式跳繩講求節拍感及互相走位，對聽障學生可謂最困難的地方，「練習嗰陣我哋會走去佢哋前面示範，等佢哋睇到我哋嘅動作，慢慢學。」家俊更特地學習簡單手語，例如如何數拍子，希望可以直接與學生們溝通，「見到佢哋進步好大，由當初完全唔識同無興趣，到依家可以完成唔同動作，甚至休息時自發練習，都覺得好有滿足感。」

啟聾學校老師潘靜華表示，學生們均是第一次接觸花式跳繩，對他們的表現感到喜出望外。她指，聽障人士參與講求合作的活動，如足球等，都有較大困難，但仍鼓勵學生們參與，「例如之前佢哋有學過跳舞同潛水等，因為每次嘅嘗試都係一次學習，會幫助佢哋成長。」

香港花式跳繩會教練總監鄭淦元指，今次與啟聾學校合作，希望能帶出傷健共融的訊息，亦能讓學生挑戰自我，「我哋未來希望將跳繩推廣畀視障、智力障礙，或者肢體殘障嘅學生，希望大家可以透過跳繩呢項運動，增加自信心。」

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