網民熱話：的士車頭擺滿平板　螢幕多到似揸戰鬥機？

揸車莫分心！不少的士司機都會在車頭放置多部手機，方便接收載客訂單，乘客不時擔心司機因此分心，導致全程車「步步驚心」。近日網民發現有的士在車頭錶板四周設置多部手機及平板電腦，猶如電動車內的大型中控螢幕，被網民嘲諷「似足揸飛機」、「勁過戰鬥機啲錶」！

從網民Tam Shing‎昨日（10日）在Facebook群組「馬路的事討論區」上載的照片中所見，當時司機正在車內，的士軚盤幾乎被至少5部手機及平板電腦包圍，似足電動車的中控螢幕。電子螢幕上疑似顯示着載客訂單資訊，當中更有手機被放置在擋風玻璃前，令人懷疑會阻擋司機視線。

網民隨即留言，指的士「自製超大中控螢幕」似足電動車，更有人形容司機在揸飛機，甚至戰鬥機，十分霸氣。也有網民笑言司機大壓力，「真係每分鐘幾十蚊上落咁緊要」。不過，亦有網民擔心司機易分心，揚言「我趕時間無車，都唔敢上佢車」，批評「難怪的士保險費咁貴囉！」

網民有話說

Be Be Fung：好大生意喎！

Ben Kwok：師兄，依部好明顯係飛機呀！

Sowo Phiang：我都好怕坐呢啲車，司機太易分心。

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