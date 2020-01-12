嚴防武漢肺炎　農曆新年普通科門診服務擴至18區

政務司司長張建宗今(12日)在網誌表示，農曆新年將至，以往只有14區有普通科門診在農曆新年假期期間維持服務。為便利有需要的市民，以及減低公立醫院急症室的負荷，醫院管理局在今年會把服務擴展至全港18區的每一區(離島區除外)。

張指，香港已踏入冬季流感高峰期，市民亦非常關心武漢肺炎病例群組個案，政府會嚴陣以待，全力提高戒備，第一時間因應最新資訊和評估採取行動，不會掉以輕心，又呼籲市民提高警覺，尤其較高風險患上嚴重流感人士、長者、兒童及長期病患者等，應盡快接種流感疫苗。

他指，政府銳意逐步在18區設立地區康健中心，位於葵青區的首間地區康健中心去年9月開始運作，截至12月底的首3個月，接受服務的人次已達8115人。政府正為深水埗和黃大仙的地區康健中心，邀請非公營機構營運進行公開招標，預計分別於2021和2022年開始營運，並全力推展在元朗、荃灣、屯門和南區設立康健中心的工作。在其餘11區，政府會設立規模較小、屬過渡性質的地區康健站。

另外，張提到前天(10日)連同8位局長和署長同事出席地區行政簡介會，為新一屆區議員介紹區議會職能、地區行政措施和政府對區議會的支援，會上有20位議員就與民生息息相關的地區事宜提問，政府在未來日子會誠意及虛心地聆聽區議員意見，集思廣益，做好施政，改善民生。