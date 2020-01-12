流感步入高峰　陳肇始指疫苗接種劑量按年度增17%

香港已踏入冬季流感高峰期，食物及衞生局局長陳肇始今(12日)發表網誌，指預期本地季節性流感活躍程度在未來數星期將持續上升，並會在高水平維持一段時間，提醒農曆新年前往外地旅遊的市民，在出發前需特別留意目的地的流感情況，人體在接種疫苗後需約兩星期產生抗體，呼籲市民應盡早接種流感疫苗。

陳表示，截至本月5日，「政府防疫注射計劃」及「疫苗資助計劃」已分別接種約48.2萬及42.7萬劑季節性流感疫苗。學校外展(免費)接種計劃下已有約430間小學和700間幼稚園/幼兒中心參加，並於小學及幼稚園/幼兒中心分別接種了約20.6萬及7.9萬劑季節性流感疫苗。以上各項計劃整體共接種約119萬劑季節性流感疫苗，較2018/19年度同期增加約17%。

她又說，醫管局已向醫院聯網預先撥款7.32億港元，讓前線管理人員可以及早安排人手及支援配套，另會加開506張新病床，亦已預留資源因應冬季服務高峰期服務需求可增加約900張病床。醫管局亦特別加強普通科門診公私營協作計劃，包括在冬季服務高峰期為每名參與病人提供兩次額外的資助門診服務名額及將一個療程的抗病毒藥物(特敏福)納入協作計劃，惠及超過3.4萬名參與計劃的病人。

她亦透過醫生組織呼籲私人執業醫生，及透過中醫教研中心呼籲中醫師在長假期期間開診及在冬季服務高峰期期間延長每日應診時間等，並安排願意轉院的合適病人往設有低收費醫院病床的私家醫院完成治療，減低公院服務壓力。