政府儲備豐厚可大開水喉　陳茂波：不願持續入不敷支

新一份財政預算案下月底公布。財政司司長陳茂波今(12日)在網誌表示，政府在積極運用資源以發展經濟、改善民生及提供公共服務的同時，也須平衡財政承擔的能力。他說，如何控制未來的財政赤字使其不致持續急升，關乎到市民和市場對政府財政穩健度的信心，以至港元匯率和金融體系的穩定，必須謹慎從事。

陳表示，展望今年香港經濟下行壓力巨大，未來數月就業情況料將惡化，政府正面對收入減少但支出增加的情況，即將完結的財政年度更將是15年來首次出現財政赤字。他回應有評論指政府財政儲備豐厚，有能力「大開水喉」，他說相信大家都不願意看見政府帳目持續地出現大規模「入不敷支」的情況。

他又指，預算案的諮詢工作正密鑼緊鼓進行，該司相繼與不同的業界團體、專業界別、政黨、智庫及商會等代表會面，諮詢工作為編制預算案提供了不少參考和點子，他將收集到的建議帶回政府內部，邀請相關的政策局認真考慮及研究其可行性，希望預算案的措施能更貼近市民想法。即使一些建議較複雜，未能放進預算案中，也提供機會讓政策局更直接了解民間對政府各方面政策的觀點與聲音。