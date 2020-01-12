幫基層度身打造家具　市建局「硬軟兼施」入社區

基層家庭居住環境向來是政府迫切需要處理的民生問題，市區重建局行政總監韋志成今(12日)在網誌指，他於剛過去的周日(5日)，參與該局的「學建關愛」義工計劃的其中一個「升級再造」家具活動，與大學生義工團隊一起為居於擠迫環境的基層家庭，度身訂造包括可移動的雜物架、摺疊式木枱連層架、還有多層組合書架等家具，協助他們解決空間不足的問題，改善居住質素。

有份參與計劃的中文大學建築系學生義工指，他們早前探訪一個居於觀塘區內劏房單位的三口家庭，由於單位面積空間有限，該家庭在放置成人床之後，難以在市面物色尺寸合適的兒童床讓兒子休息。由於難以負擔訂製傢俬的昂貴費用，故此兒子的床鋪只能置於膠箱之上，並不穩固安全。義工隊運用回收得來的「剩木」，在劏房單位量度剩餘空間，按家居實際環境，設計有足夠空間擺放、穩固而又可隨伸延長度的伸縮床架，期望能改善他們的生活。

韋續指，市建局肩負着推展舊區更新的使命，涵蓋重建、樓宇復修、保育、活化以及改造重設(5R)五項業務。由於舊區老化，對公眾安全構成威脅，已追不上城市發展的需要。5R業務的主要目標，是藉舊區「硬件」的更新，改善已建的外在環境，並提升內在居所的樓宇安全，包括消防及升降機等優化和現代化，從外到內，更新舊區、改善居民生活環境。

在更新「硬件」之餘，「軟件」亦要有適當「更新」，所指即促進區內居民與更新後的社區的連繫，建立更緊密的網絡，營造更融和的社區，並為區內的老、弱及低收入家庭提供適切服務。若能同時改善室內居住環境和生活質素，把關愛「帶入屋」，則更為理想，認為這是促成融和、宜居的新社區的一個重要元素。