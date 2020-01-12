政府繞內會審增產假　羅致光道歉認「先斬後奏」

勞工及福利局局長羅致光上周四(9日)在未有作出預告的情況下，於立法會會議中動議把涉及增加4星期產假的《2019年僱傭(修訂)條例草案》的二讀辯論中止待續，惟條例草案不交付內務委員會，而交付人力事務委員會處理，惹來不少質疑。羅今(12日)於網誌就未有事先預告向立法會議員致歉，並解釋自己僅「早」眾人約半小時知道可在符合《議事規則》的大前提下，讓法案有機會在今屆立法會完結前完成，基本上沒有時間作出預告，可說是「先斬後奏」。

羅表示，有關議案的措詞是在開會前6分鐘才確定，由於時間緊迫，基本上沒時間作出預告，只能決定做與不做。他指整個政府除自己外，都是在動議後才知悉，承認此舉可說是「先斬後奏」，自己則在會議翌日早上才於政府內部，向特首林鄭月娥等人作出交代及致歉。

他補充，該條例草案需時15個月才正式出台，除因修改法例的草擬工作嚴謹及仔細外，涉及兩項原因。其一是政府在程序上有責任諮詢勞工顧問委員會，其後亦要獲行政會議通過，其二是所有法例草擬工作都由律政司負責，惟法例修改工作可謂排山倒海，需要與各政策局進行「競爭」，即使獲優先，亦要待律政司安排到足夠人手才可開展工作。

對於法例在通過後仍需約18個月才實施，羅解釋需建立一個全新機制，來處理僱主申請發還新增的4個星期產假開支，涉及人手、新辦公室以及相關資訊科技系統。當中人手及辦公室要待法例通過後，才可於政府內部「爭取」資源及人手編制的配額，而資訊科技系統亦要確定規格要求、投標、開發、測試、培訓及投入服務，形容18個月時間已十分緊迫。羅亦指，短期內會向立法會財務委員會申請開發資訊科技系統的所需撥款，與立法會審議法案工作雙線進行，惟有關工作仍要待撥款申請與法例修訂在立法會皆通過後，才能開展。