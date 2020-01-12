多國建造業機構參展創博會　三維規劃及設計系統亮相

建造業議會與發展局合辦的全港建造業首個大型展覽「2019建造創新博覽會」上月在香港會議展覽中心舉行，發展局局長黃偉綸表示，創博會吸引逾2.38萬參觀人次，吸引來自15個國家和地區共228個與建造業有關的機構參展，展示先進建築科技及提供知識分享及商業配對平台，又指創博會是香港有史以來最具規模的建造業科技展覽會，獲得不錯評價。

黃指，政府部門和建造業界在創博會展示科技實力，規劃署電腦組展示自行研發的「三維規劃及設計系統」，此系統可讓規劃師從不同角度，例如從室內或室外全方位審視設計方案，評估它們對周圍環境的影響。水務署電機工程師亦介紹如何把建築信息模擬技術應用到管理地下喉管的工作，減少因開鑿路面而影響附近的交通和行人。

至於建造業議會的攤位，則顯示迪士尼樂園正在興建的標誌性建築「奇妙夢想城堡」1比50建築模型。黃指錯落有致的塔樓和尖頂，應用了建築信息模擬技術及組裝合成建築法，不會對園內遊客造成影響，也令新的城堡更快建成。他認為創新科技應用於各行各業已是大勢所趨，建造業也不例外，政府會擔起先行者角色，冀能對業界起積極示範作用，推動行業與時並進。