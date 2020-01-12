建制派區選大敗　李慧琼認衰指推動政府力度不足

建制派在區議會選舉大敗，身兼民建聯主席的立法會議員李慧琼今(12日)出席活動時「認衰」，承認該黨過往推動政府的力度不足，指該黨未來會繼續推動政府改革，並在各區成立不同平台。

她指不少市民都有求變的聲音，香港社會的深層次矛盾由多方造成，承認該黨過往推動政府的力度未必足夠，未來會繼續推動政府改革，但詳情仍在思考中。

區議會方面，她指每個議會運作都有各自的理據，議員應互相尊重。她又稱區選過後，不少辦事處已還給政府，但會在各區增設服務站，具體要視乎資源安排。

她指出，雖然區選過後，該黨的區議會議席及辦事處數量都相對減少，但會用不同方式在地區服務，繼中西區的「議會監察」後，該黨會繼續在各區成立不同平台。而該黨今日舉辦的「全港服務日」亦在全港開設超過70個街站。

至於勞工及福利局局長羅致光提出《2019年僱傭(修訂)條例草案》交付人力事務委員會的做法，李慧琼指內務委員會被騎劫、法案委員會停止運作，令部分法案未能夠完成審議，其中不少法案有利民生，形容羅的做法是「冇辦法之中的辦法」，又稱立法會不能因內會而停擺。