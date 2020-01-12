修例風波：元朗逾百人遊行　轟林卓廷是721事件罪魁禍首

西鐵元朗站去年7月21日晚上發生的暴力事件，是修例風波的其中一個轉捩點，當中警方的執法行動備受各方熱議。有人今日(12日)自發舉行「721人打人、831無死人、第一日屈差人」遊行，由西鐵元朗站巴士總站遊行至元朗警署，再集體向警方報案，舉報黑衣人及立法會議員林卓廷，指他們涉嫌當日在元朗站作出打鬥行為，遊行發起人表示遊行已申請「不反對通知書」，又指「警民關係科(警察公共關係科)會黎帶我哋遊行」。

下午2時，約50名市民在巴士總站高呼：「打倒林卓廷！」等口號，數名警員在遊行起點一帶戒備。遊行發起人李女士表示，若去年7月21日沒有林卓廷呼籲暴徒入元朗，不會有該事件發生，而當日事實上是元朗本地居民組織，身穿白衣保衞家園，但林當日故意挑釁居民，因此他才是事件的「罪魁禍首」。

李呼籲若遊行人士受到挑釁，應克制並用手機拍攝他們的行為，又呼籲年輕人不要「理咁多政治野，政治既野我都唔識」，又指「依家啲年輕人返學校，學校就教佢哋犯法！」，隨後又指：「年輕人乖乖去返學啦，唔好成日出嚟搞事。」

在下午2時半，參與遊行人數增至逾百人，大會呼籲參與人士不要戴口罩，隨後遊行起步，期間有年輕人報以噓聲，遊行人士一度鼓噪後回復平靜，李女士即詢問：「有無人依家可以做糾察呀？」