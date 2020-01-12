11人獲選為傑出學生　有得獎者冀創計劃助無家者

學生雖年輕，但懷着大理想。青苗基金今午(12日)舉行香港傑出學生選舉，有11名學生從368人中脫穎而出，獲得傑出學生殊榮。有學生成為最年輕的香港喇沙青年計劃主席，並創立計劃幫助無家者；有人希望加入聯合國，推動社會政策，幫助有需要的人。

其中一名得獎者是陳瑞祺(喇沙)書院中五學生劉宇嘉，他從小自覺平凡，但在刻苦堅持及永不屈服的精神下，突破一個個挑戰，成為最年輕的香港喇沙青年計劃主席，代表香港參加亞太區喇沙書院青年會議，並創立「希望運動2018」，幫助無家者。

得獎者之一、聖保羅男女中學中五學生孫仲文無懼他人目光，克服對失敗的恐懼，完成首次公開演講比賽後，再於全國及世界性英語演講比賽中屢獲殊榮，三度代表香港參加世界個人辯論和公開演講錦標賽，更獲得Paul Holleley獎。他未來希望加入國際組織，包括聯合國，以推動社會政策，幫助有需要的人。

頒獎典禮主禮嘉賓、港鐵前主席馬時亨致詞時表示，對得獎者擁有宏大的理想感到佩服，相信得獎學生投身社會後會對香港作出巨大貢獻。他提到，香港並非所有付出均是無條件，只有父母對子女的愛是無條件地付出，希望學生在接受父母的愛，同時勿讓雙親擔心，他近日在電視畫面上看到「有啲同學喺街上面做嘢」，替這些學生的父母感到擔心，強調無論這些學生的期望有多高、目的有多高尚，亦不應讓父母為自己感到擔心，辜負父母的期望。