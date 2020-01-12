政Whats噏：唔使再做無殼蝸牛　陳梓維覓得臨時議辦

唔使再做無殼蝸牛嘞！區會新丁、油尖旺區議員陳梓維唔使再喺Food Court(美食廣場)同街頭接見市民，事關佢已喺區內覓得臨時辦事處，而且喺尋日(11日)已經低調開張。佢話有瓦遮頭好好多，但遲啲都係要再搬嘅，所以議辦簡略就得，唔會擺太多嘢。

陳梓維尋日喺Facebook上載咗議辦嘅門口相，又貼文話有業主願意短租畀佢做臨時議辦，覺得好感動。問佢短租幾耐同租金幾多？佢話合約關係唔方便透露，但租金係合理嘅。相中所見，臨時議辦只有一張摺枱同兩張摺櫈，而呢個Post(貼文)出街後惹嚟好多網友留言，個別網友問佢議辦有乜需要？有網友話唔好浪費，建議佢喺網上搵免費嘅物資，而佢亦回應話「我都經常上網排免費物品」。

外界對佢印象深刻，其中一樣就係佢手寫嘅政綱，而佢臨時議辦嘅招牌亦係手寫嘅。有網友就問：「點解仲係手寫字，用電腦Print(打印)啦！」但亦有網民留言話：「佢依手字迹最真誠，係選民最愛。」我哋亦問佢係咪想貫徹佢過往嘅作風？佢話其實喺諗住做連儂牆喎。