環團回收千萬個利是封　近半獲「新生」免費派

新歲將至，長輩都會按傳統習俗派利是，惟港人每年使用3.2億個利是封，相當於砍伐逾1.6萬棵樹。為延續紙張壽命，有環保團體展開第11年「利是封回收重用大行動」，去年收集到的逾千萬個利是封，經社福機構處理後有近500萬個「新生利是封」，今(12日)於葵涌廣場對出免費派發4萬個利是封，吉祥物「利是仔」亦有現身與街坊拍照。

環團綠領行動去年收集到逾千萬個利是封，經社福機構學員篩選、分類及重新包裝後共有超過500萬個「新生利是封」，背面亦貼有感謝重用的綠色標貼，以培養市民重用利是封的習慣。市民可於本月24日前，於港九、新界及離島超過150個派發點免費索取，包括屋苑、商場、沙田馬場、賽馬會場外投注處、議員辦事處和街站，以及非牟利團體。

綠領行動助理項目經理葉翠雯指出，該會今年與推動綠色年宵的團體合作，於8區的年宵攤位派發新生利是封，包括花墟、元朗、荃灣、長沙灣、大埔、觀塘、屯門及維園。另外今年有不少新上任的區議員響應派發新生利是封，葉期望有更多人能善用新生利是封，合力延續紙張的壽命。

葉又指，市面上不少印刷公司支持以較環保的紙張印製利是封，呼籲更多企業及機構積極響應簽署「環保利是封」約章，承諾比去年減少印製或派發利是封，並採用簡約和環保設計及印製方法，減少浪費。