范鴻齡甫上任走訪所有公院機構　成立小組聚焦挽留人手

范鴻齡(右三)指醫管局主席一職將是他公職生涯最具挑戰性的一段路。

有「公職王」之稱的范鴻齡去年12月上任醫管局新主席，他今日(12日)發表第一篇網誌，坦言公布任命以來不斷被人問他憑甚麼擔任主席一職，他承認不熟悉醫管局運作，為彌補不足只好將勤補拙，花了兩個多月時間走訪所有醫院和醫療機構，又與前線醫護溝通，直言此崗位將是他公職生涯最具挑戰性的一段路。

范鴻齡認為，公營醫療需要可長遠持續發展的模式，於是上任後立即成立了「醫管局持續發展專責小組」，目前已經有17名醫管局大會成員加入，小組會優先聚焦在「挽留人手」、「專科門診輪候時間」和「發展智慧型醫院」等策略，小組已在上周一(6日)召開第一次會議，會盡快完成研究並推出具體措施。

不過，他承認對醫療範疇的經驗不足，為了解醫院運作，他花了兩個多月的時間走訪醫管局轄下的所有醫院和醫療機構，「無論是龍頭醫院、以至地區的康復醫院，由長洲醫院到天水圍醫院，都走訪了一遍。」

他又認為人力是公營醫療最重要的資本，因此於上任初期已與醫生、護士和其他工會團體會面，亦將會爭取與病人組織、以及其他持份者會面。他又指自己一直在商界打拚，直至前年年底才加入醫管局大會，但他指會好好利用過去幾十年累積的經驗，為醫管局的未來作好貢獻。