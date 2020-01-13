建造業受累無工開　促優先審批爭議小項目

立法會財務委員會目前有逾七百五十億元撥款項目未獲批核，當中大部分涉及建築工程。有建造業界人士預期未來財委會「拉布」情況更加惡劣，而身邊有近半工人「無工開」，直言爭取訴求不應影響他人生計。有業內人士亦批評政府應調動撥款項目的先後次序，優先審核爭議性較小、有關民生的工程，否則政府「一百分之一百係做錯！」

香港建造業扎鐵職工會主席黎鉅輝指出，本港自興建數條隧道後便新增大量本地工人，惟財委會撥款緩慢，他「識嘅（工人）都有一半以上無工開」。他又指，原以為本年度會較容易批出工程撥款，詎料情況更加惡劣，直指「每個人都有訴求，但係影響（工人）生計就麻煩囉！」

建築地盤職工總會理事長陳八根表示，工人找工作困難「一環扣一環」，紮鐵及釘板工人的薪金早於一年前開始下跌，負責後續工序如泥水工人等亦於半年前開始難以找工作。陳又指，政府可調動審議項目的先後次序，問題能否解決視乎其態度，直指當局不應一意孤行，堅持如期審議爭議性較大的項目，導致其他工程無進展，否則「一百分之一百係做錯！」