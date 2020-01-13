東方日報A1：多項基建恐難產　樣樣停擺百業慘

社會動盪影響經濟，立法會大樓又於去年七月一日成為衝擊目標，導致提早休會，令大量撥款議程積壓。立法會去年十月復會後，泛民主派繼續在大會及委員會「拉布」，其中財務委員會議程更是「大塞車」，至今仍有四十九個撥款項目未審議，涉款逾七百五十億元，當中包括涉款六百三十億元的工務工程項目，其次是涉及近一百二十四億元的本年度公務員薪酬調整。財委會主席陳健波及學者均批評泛民以市民利益作賭注，犧牲弱勢社群的利益，擔心情況會變本加厲。

本年度財委會，即去年十月至今已召開十九次會議，但只通過五個撥款項目，包括四項有關興建隧道、重建和擴建醫院等民生工程，以及政府在去年八月及九月公布的紓困措施，合共約五百五十三億元。不過，財委會卻積壓四十九個項目仍待審議，當中有九項已納入財委會會議議程，涉款約三百七十六億元。至於餘下的項目，當中有三十二項為上年度會期內未討論而順延的項目；另外有八項則為本年度已獲工務小組委員會通過的項目，預計仍未審議的議案合共涉款逾七百五十億元，當中工務工程項目涉款約六百三十億元。

四十九個尚待審議的撥款項目當中，不少項目與民生有關，當中包括備受爭議的二○一九至二○二○年度公務員薪酬調整，涉款約一百二十三億九千萬元；為非洲豬瘟銷毀豬隻提供財政承擔，涉款約三億三千萬元；元朗橫洲公營房屋發展之工地平整及基礎設施工程，涉款約二十三億九千萬元；雨水排放系統改善計劃，涉款約六億七千萬元；興建骨灰安置所，涉款約二十三億二千七百萬元。其他積壓的項目包括涉款約八十三億五千萬元的元朗淨水設施工程、涉款逾九十五億元的濾水廠及食水供應工程等民生項目。另外，牽涉政府內部架構的項目佔十九項，有逾六十個職位受影響。

適逢去年中發生反修例風波，並爆發連串警民衝突，正值現時財委會審議公務員薪酬調整項目，泛民議員多次在會上提出連串規程問題，要求將警方加薪項目分拆討論，但不獲批准；隨後更要求傳召警務處代表出席會議作證和提供證據，雖然最後否決傳召，但已花了七次會議時間討論，仍未能通過撥款。

立法會自去年十月復會後，財委會於十一月底有數天加開會議，陳健波表示，將通知所有議員於下月開始加開會議，直至今屆立法會會期，即七月份結束。他表示，若財委會不加會，積壓的民生及工程事項將會作廢，需要等下一屆立法會重新經過繁瑣的商議過程，再重新提交財委會審議。對於泛民在會上「拉布」，陳健波批評，他們是以市民的利益作賭注，逼政府回應訴求，又指現時財委會議程已積壓多時，希望他們回頭是岸，順應民意，讓民生議案得以通過。

香港理大專業及持續教育學院講師陳偉強認為，現時立法會「拉布」情況是政治壓倒民生，犧牲弱勢社群的利益，按現時情況來看，社會民生的議案或會繼續被拖延，預計未來情況或會更嚴重。他又指，區議會一向重視民生，但去年的選舉結果反映選民是以政治為先，泛民或認為「政治牌」獲市民認受，如泛民在來屆立法會選舉中取得否決權，擔心他們會變本加厲，長遠而言民生福祉會進一步受損。

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