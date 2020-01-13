入境處今年首季招募主任　處長親自教你投考小貼士

曾國衞（右二）希望有志投考入境處的人可為部門帶來「正能量」。（何天成攝）

入境處計劃於今年首季招募入境事務主任職位，而入境事務助理員則會繼續進行全年招募。入境處處長曾國衞特別向有意投身部門的年青人提供投考「小貼士」，首先應要注意體能，亦要對世界和社會形勢「多少有啲認識」，冀新血把「正能量」帶入部隊之內。

入境處於19／20財政年度招募約400人，包括100名主任級及300名助理員。單就19年，已有15143人投考入境事務助理員，有181人獲聘，即每83人競逐一個職位；同年則有14267人投考入境事務主任，招聘程序仍在進行中，競爭肯定更加激烈。

被問到有何「小貼士」提供予有意投身入境處的年青人時，曾國衞認為他們應先對服務社會、對入境處有興趣，並應在投考前認識部門的服務，並需「注意下啲體能」，預先做好準備，到入境處官方網頁了解體能測試內容，預先鍛煉做好準備。

而入境處不單與世界接軌，服務亦與市民息息相關，曾國衞期望新加入的學員對社會有熱衷及認知，亦要對世界和社會形勢「多少有啲認識」，「最重要係希望有啲正能量」可帶入部門。

而在剛過去的周六（11日），入境處在學院舉辦開放日暨青年發展日，部門內多個組別均設攤位，亦設有步操、戰術訓練示範以及歷代制服展覽等，讓參加者全面了解部門工作，今年開放日亦特別加入青年發展元素，邀請青少年制服團隊和中小學生參與，以提升他們的紀律意識，和對政府工作的認知。