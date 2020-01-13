入境事務學院獲資歷評審資格　可自行營辦並頒發證書

隨着多個新口岸落成，入境處近年不斷擴充編制及增聘人手，加強培訓至為重要，入境事務學院成為香港首個提供入境管制及事務訓練課程，並獲得資歷評審資格的專業學院，可自行營辦並頒發證書，而修讀「入境事務主任入職訓練課程」的資歷，更相當於學士程度，修畢者日後如在大專院校進修學士課程，可申請豁免學分。入境處處長曾國衞指出，學院獲資歷評審資格，有助部門吸引人才，及提升人員的知識和競爭力。

2018年年中，入境事務學院已跟香港公開大學李嘉誠專業進修學院共同協辦了3個入境事務助理員職系的訓練課程，這些課程分別獲香港學術及職業資歷評審局資歷架構的認可資格，資歷分別等同高級文憑及學士程度，已有逾千名員佐級人員修讀。

學院去年開始更積極以課程營辦者身份，自行向資歷評審局就學院舉辦的另外兩個課程，包括「入境事務主任入職訓練課程」及「在職入境事務助理員旅客出入境檢查課程」申請資歷評審。過程中學院檢視了課程內容及教學形式，更引入大專院校師資，加強學術元素等，終成功獲納入《資歷名冊》，而這兩項課程更不需以協辦形式，學院可自行營辦並頒發證書。

部門上周二(7日)在學院舉行「資歷認證課程」證書頒發典禮，首批29名經內部聘任並完成入職訓練課程的入境事務主任，獲處長頒授資歷架構第五級別認可的《入境事務及管制管理專業文憑》，程度相當於學士資歷；首批40名已完成旅客出入境檢查課程的入境事務助理員，亦獲處長頒授資歷架構第四級的《出入境管制及旅客出入境檢查專業文憑》，程度相當於副學士及高級文憑資歷。該69人日後在大專院校進修時，可就不同的課程申請豁免學分。

對學院課程獲資歷認證，曾國衞指，反映部門的課程、設備和師資均獲認同，有助推動人員持續進修、終生學習，提升自身知識水平，入境處未來將繼續把不同內部訓練課程申請列入《資歷名冊》，以提升入境事務隊成員的素質及專業性和競爭力，亦絕對相信會有助部門吸納更多人才。