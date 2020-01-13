男子家事及感情問題困擾　天台危站1.5小時獲救

【01:00】消防員趁事主鬆懈，一擁而上將其緊抱再拉回安全地方，其後送院檢驗。

昨日(12日)晚上11時許，一名男子報案，指收到其男友人的死亡短訊，恐其跳樓自殺。警方及消防趕至深水埗南昌街195-199號一幢大廈，發現一名男子危站於12樓天台石壆上，時而沿壆邊游走，險象環生，消防在上址對開馬路張開氣墊戒備，飛將軍則在場候命，救援人員正向事主展開游說，雙方仍對峙中。據悉，男事主近日疑因家事及感情問題困擾。

受事件影響，大埔道往欽州街方向，以及南昌街往石硤尾方向路段需暫時封閉，駕駛人士需改道而行。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626