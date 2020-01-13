中大推出種植大豆計劃　讓中學生到內地農田實地了解

為讓中學生親身感受何謂「種豆得豆」，並提高其解難能力及擴闊視野，中文大學本星期起開展為期3年的「STEAM@Soybean」計劃，讓學生親自種植大豆，並走出校園，到內地農田了解實際種植環境及農業發展，更有機會學習研發大豆的新品種，再由學者將新品種帶到南非嘗試種植，衝出香港，或可解決糧食短缺危機，協助農民脫貧。

計劃分3階段進行，首半年時間會向學生派發大豆，並嘗試種植，期間學生需要紀錄大豆生長特徵及不同品種的分別，藉此學懂解決難題，包括控制蟲害、日照時間及水量等。至第2階段，學生有機會遠赴甘肅及陝西，體驗乾旱地區的種植困難，及了解科學及科技對農業的幫助，學生會化身研究員，親身在農田收集大豆種植數據，感受科研苦與樂。第3階段將回到中大實驗室，學習如何將南非及內地的大豆結合，發展可抗旱及抗病的新品種。

負責計劃的中文大學大豆研究中心主任林漢明研究種植大豆20多年，他指，早前多次到南非考察，獲當地借出20公頃，即約6至7個香港大球場面積的土地，用作種植大豆新品種。他笑言，預計學生研發新品種的失敗率高，但認為「失敗先學到嘢，佢哋種唔到會諗下點解」，從而提升學生解難能力。

身兼農業生物技術國家重點實驗室（中文大學）主任的林指，該計劃結合生物科學、地理學、通識等科目，不但讓學生了解大豆的用處，提升對科研的興趣，更可認識中國及世界的農業，以及全球化的糧食問題等。他又指，計劃啟發學生思考，過去有參與先導計劃的學生會踴躍發問，例如問及需在何時種植大豆及為何不種植其他豆類等，「唔係為咗考試而問」。

他預計2年後可完成編制有關教材，讓更多學生認識生物科學，又希望可以吸引其他學者同樣將其科研實驗帶到中學，提升STEAM教育。

「STEAM@Soybean」計劃可讓最多1200名就讀中三至中五學生及40名教師參加，本月18日及下月15日舉行講座，有興趣參與學校可在網上報名。