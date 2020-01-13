東方民調：配套足未建屋浪費大埔工業邨靚地

最新《長遠房屋策略》周年進度報告指出，香港未來十年總房屋供應目標由四十五萬伙減至四十三萬伙；建屋量只有廿七萬二千個單位，比目標欠缺二萬九千個。政府有地不建屋，公屋輪候時間愈來愈長，有立法會議員及時事評論員批評政府無善用現有土地資源，硬推耗資六千多億元、極具爭議的「明日大嶼」填海計劃，是倒錢落海，遠水難救近火。政府應多管齊下，透過善用棕地、改善活化工廈等，解決房屋問題。

本土研究社發現，新界有一千零二十三公頃棕地未納入現有發展內，批評政府長期低估土地發展潛力和數量。而發展約四百公頃棕地，估算只需三百卅三億元造價，已可興建約十四萬個公營單位。除棕地外，鬧市工業區有許多舊式工廈已非從事工業用途；至於香港現時有三大工業邨，分別位於大埔、將軍澳和元朗，隨着工業式微，工業邨大都同樣有名無實，部分更有大幅空置土地情況。

以大埔工業邨為例，佔地七十六公頃，連同旁邊逾六公頃的閒置地，極具發展潛力。該幅閒置地西面與富善邨為鄰，南面是大埔海濱公園，若建成樓宇，大部分單位可享無敵海景。該閒置地屬「政府、機構或社區」用地，只要向城市規劃委員會申請，便可建住宅，政府卻任由這幅地閒置最少廿年。另外，可將較小型的工業區移往大型工業邨內，騰出的工業區便可再重組或重置作建屋用途。

政府預留大嶼山竹篙灣的六十公頃土地，作香港迪士尼樂園發展第二期，惟丟空十年一直不發展，土地資源白白浪費。另一邊廂，政府面臨赤字，不但不善用現有土地資源，繼續硬推「明日大嶼」計劃，惹來各界狠批只是倒錢落海。政府雖計劃以《收回土地條例》加快強收新界棕地興建房屋，卻又先後接受多個發展商借地或捐地。

立法會議員胡志偉認為，政府不應以明日大嶼去解決土地不足問題，應以收回棕地，以及改善活化工廈政策的限制，將工廈變成中轉房屋，令土地供應上短期有所成效。時事評論員陳雲生則批評，政府不善用土地資源，又接受發展商捐地借地，恐惹來利益輸送的猜測。現時住屋需求迫切，政府應多管齊下，積極考慮善用棕地等土地資源，逐步解決問題。