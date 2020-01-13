東方民調：棕地閒置填海燒錢　政府本末倒置

反修訂《逃犯條例》風波仍未平息，其中房屋問題更是民怨爆煲導火線。港人未能安居樂業，政府經常以土地供應不足作為擋箭牌，但原來香港有不少棕地、舊工廈及工業邨空地被閒置。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評政府「自己有地唔用」，卻繼續硬推「明日大嶼」填海計劃，甚至多次接受商界借地捐地，是本末倒置。受訪者歸咎政府拓地無能，優次不分，覓地推搪多多不積極，浪費珍貴土地資源未盡其用，難以有效增加房屋供應量。

規劃署的「新界棕地使用及作業現況研究」指出，現時未有發展計劃的棕地達七百公頃，本土研究社的數據顯示，未納入發展的棕地有一千零二十三公頃；差餉物業估價署資料亦顯示，私人分層工廠大廈空置總面積有逾一百公頃；大埔、將軍澳及元朗工業邨的閒置用地或廠房總面積亦逾十九公頃。

本報早前搜集及綜合各方資料，找出港九新界多塊未納入發展的棕地、空置工廈及工業邨內閒置土地，證明香港「大把土地」可作發展，政府被指有地不善用，卻又先後接受多個發展商借地或捐地，作興建過渡性房屋，惹來猜疑。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問四百一十五名十八歲或以上市民，結果顯示，香港已發展土地僅及總面積的四分之一，大量土地被閒置，三成九受訪者直斥政府拓地無能；兩成七炮轟有地不建屋，質疑政府呃人；兩成四斥政府土地發展捨易取難。

政府相繼接受發展商捐地借地興建過渡性房屋，四成二受訪者批評未善用現有土地，本末倒置；兩成九擔心瓜田李下，恐涉利益輸送；一成四憂惹人猜疑，政府自招麻煩。

新界逾千公頃棕地未納入現有發展範圍，政府推說發展潛力低，四成六受訪者直斥政府拖延發展，縱容非法作業；兩成五轟政府歎慢板，優次不分；兩成批評政府長期低估土地發展。

政府面臨財赤，有地不用卻繼續硬推「明日大嶼」，三成六坦言對大型基建失信心，如倒錢落海；兩成六形容如畫餅充飢，漠視目前住屋需要；一成九擔心，恐變成反修例風波翻版。

工業邨有大量空地，市區不少工廈亦已非工業用途，四成五受訪者認為，反映工業式微，應轉型作多用途發展；三成五希望工廈改建中轉屋紓緩土地荒；一成六促政府改善活化工廈限制。

公屋輪候時間長，措施未能令樓價降溫，長策建屋量年年不達標，大部分受訪者批評政府的拓地政策，四成三斥藉口多多不積極，三成五轟閒置土地未盡其用；一成三形容是裝模作樣，小修小補。

綜觀情況，大部分受訪者批評政府拓地歎慢板，欠效率，優次不分，甚至捨易取難，不善用現有土地，反而硬推填海造島，風險極高，受訪者揶揄政府土地政策如畫餅充飢，無法有效地解決房屋問題，難解燃眉之急。